Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023, — Криклій

За словами міністра інфраструктури, у 2020 Україна вийшла на менш ніж третину від обсягу перевезень пасажирів у 2019.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міжнародні перевезення будуть повністю відновлені до 2023 року. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у цьому році Україна може вийти на половину від рівня 2019 року обсягів авіаперевезень, при цьому у 2020 році в країні було менше ніж третина (28%) від обсягу перевезень пасажирів у 2019 році.

"Ми розраховуємо, що в цьому році за умови, що все буде рухатися за прогнозованою площиною, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не виникатимуть чергові штами коронавірусу або нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", — заявив Криклій.

За словами Криклія, уже у 2022 році — приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за таким прогнозам буде відновлений той обсяг, що був до пандемії.

Нагадаємо: галузь авіаперевезень — серед тих, що сильніше за інших постраждала від закриття кордонів у період пандемії. З початку року в усьому світі діяльність припинили понад 43 авіакомпаній. У серпні генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін говорив, що через карантин аеропорт втратив близько третини авіакомпаній, а завантаження чинних рейсів значно впала.

Через пандемію коронавірусу міжнародний туризм за 10 місяців 2020 року втратив понад 900 млрд. доларів і повернувся до рівня 1990 року.