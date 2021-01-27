Кабмін запропонував РНБОУ ввести санкції проти російських авіакомпаній

Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.

У середу, 27 січня Кабінет міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони України ввести економічні санкції щодо 13 російських авіакомпаній терміном на три роки. Про це повідомляє сайт уряду з посиланням на Міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Незважаючи на те, що, починаючи з 28 березня 2014 року і до сьогодні над тимчасово окупованою територією АР Крим на постійній основі встановлено заборону на використання повітряного простору України, окремі авіаперевізники порушують цей порядок", — зазначив Криклій.

Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.

На розгляд цього питання Радою нацбезпеки Кабмін виділить місяць.

У списку санкцій увійшли наступні компанії:

Вологодське авіаційне підприємство (с. Дорожний); Красавіа (Красноярськ);

Коміавіатранс (Сиктивкар);

Авіакомпанія Азимут (Ростов-на-Дону);

Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ);

Авіасервіс (с. Столбище, Татарстан);

Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н. п. Аеропорт, Татарстан); Аеролімузин (с. Дубровки);

Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково);

Авіакомпанія "Перемога" (Москва);

Авіаційні технології інвестиції сервіс (Хімки); Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (Москва);

Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).

Нагадаємо, що раніше Криклій заявив, що Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року.