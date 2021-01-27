Кабмін запропонував РНБОУ ввести санкції проти російських авіакомпаній
Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.
У середу, 27 січня Кабінет міністрів України запропонував Раді національної безпеки та оборони України ввести економічні санкції щодо 13 російських авіакомпаній терміном на три роки. Про це повідомляє сайт уряду з посиланням на Міністра інфраструктури Владислава Криклія.
"Незважаючи на те, що, починаючи з 28 березня 2014 року і до сьогодні над тимчасово окупованою територією АР Крим на постійній основі встановлено заборону на використання повітряного простору України, окремі авіаперевізники порушують цей порядок", — зазначив Криклій.
Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень над територією України.
На розгляд цього питання Радою нацбезпеки Кабмін виділить місяць.
У списку санкцій увійшли наступні компанії:
- Вологодське авіаційне підприємство (с. Дорожний); Красавіа (Красноярськ);
- Коміавіатранс (Сиктивкар);
- Авіакомпанія Азимут (Ростов-на-Дону);
- Авіакомпанія "Іраеро" (Іркутськ);
- Авіасервіс (с. Столбище, Татарстан);
- Авіакомпанія "Тулпар Ейр" (н. п. Аеропорт, Татарстан); Аеролімузин (с. Дубровки);
- Державна авіакомпанія "223 льотний загін" Міноборони РФ (Щолково);
- Авіакомпанія "Перемога" (Москва);
- Авіаційні технології інвестиції сервіс (Хімки); Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (Москва);
- Авіакомпанія "Симаргл" (Нальчик).
Нагадаємо, що раніше Криклій заявив, що Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитися з 2023 року.