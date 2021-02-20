"Замість одного Медведчука отримали ще й Марченко". Дружина нардепа йде в політику (відео)

Оксана Марченко вирішила долучитися до ОПЗЖ після рішення РНБО про введення санкцій, яке назвала "неконституційним і репресивним", попередивши про наслідки.

Дружина глави політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відео, в якому звернулася до українців з приводу санкцій проти її чоловіка і її самої. Запис тривалістю понад три хвилини опублікований на її YouTube-каналі.

Телеведуча зазначила, що багато хто чекає від неї коментаря з приводу останнього рішення РНБО, підкресливши, що їй складно коментувати "неконституційні, репресивні, безглузді рішення нинішнього гаранта".

Марченко нагадала Зеленському, як допомогла йому в 2003 році.

"... одного разу, влітку зі своєю численною компанією, в тому числі братами Шефірами, й іншими артистами (Володимир Зеленський, — прим. ред) завітав до мене додому з проханням про працевлаштування. Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже в кінці 2003 року ви стали виходити на каналі "1+1". Сподіваюся, все було добре. Але ключове слово тут "було". Тому що ви вже в минулому. І з кожним новим своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях в свою жалюгідну політичну труну".

Потім вона заявила, що вона і її сім'я — це "майбутнє мирної та успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і житимуть щасливо". У зв'язку з останніми подіями Марченко повідомила про те, що вирішила стати поруч з чоловіком і йти в політику.

"До вчорашнього дня я була тільки дружиною, другом, тилом, матір'ю його (Віктора Медведчука, — прим. ред) дітей. Але ви, самі того не розуміючи, змусили мене взяти політичну зброю, щоб встати зі своїм чоловіком і разом йти до нашої спільної мети одним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору. Від сьогодні я вступаю до партії "Опозиційна платформа – За життя", де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня. Той, хто підняв меч, від меча і загине".

Після цих слів Марченко перейшла на українську мову й озвучила своє бачення того, що відбувається в країні на даний момент.

"Брати та сестри! Українки та українці! Зеленський и его прихвостні воюють не з нами. Вони оголосили войну всім вам, українцям. У вас уже забрали землю, забірають надра, забирають свободу, а скоро заберуть житло, бо ви не зможете платити за новими тарифами. А далі вони заберуть і ваше життя. Ви не потрібні Їм на цій землі, тому что вони вже заклали ее в зокеанські ломбарди".

Саме тому вона, за її словами, йде в політику.

"Я обрала служіння народу. А отже захищатиму всіх, хто не хоче буті жебраком на власній землі, бо неможливо без щему в сердці дивитися, як над вами знущаються. Пам'ятайте: з нами Бог. Так хто протии нас? І ще. Ніякі фейкові санкції не зможуть 0упинити роботу мого благодійного фонду".

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО України введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, громадянської дружини нардепа від "ОТЗЖ" Тараса Козака і п'яти громадян Російської Федерації. Всього під санкції потрапили 19 юридичних та 8 фізичних осіб, вони введені через фінансування тероризму.

У рамках санкцій проти Оксани Марченко будуть заарештовані 8% акцій каналу "1+1" , але сам телеканал продовжить роботу.

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і семи фізосіб грунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.