В посольстве США отреагировали на санкции против Медведчука

В ведомстве напомнили, что лидер ОПЗЖ находится под санкциями США с 2014 года.

Посольство США в Украине отреагировало на решение СНБО рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому внести Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и еще нескольких человек в санкционный список, опубликовав заявление на своей странице в Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – говорится в сообщении.

Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в санкционный список попали 8 физических и 19 юридических лиц. Причиной такого решения СНБО стало то, что сейчас СБУ проводит уголовное расследование по ч.5 ст.258 Уголовного кодекса — "финансирование терроризма", и правоохранители "будут поднимать все дела с 1991 года".

Слова Данилова подтвердил глава СБУ Иван Баканов. Он заявил, что решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и семи физлиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат — основа для сообщения подозрения представителям компании", — пояснил руководитель СБУ.

В свою очередь жена Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение, в котором назвала решение СНБО "неконституционным, репрессивным и глупым" и объявила о намерении идти в политику и присоединиться к ОПЗЖ, чтобы бороться с "зеленым произволом". По ее словам, она и ее семья – это "будущее успешной Украины".