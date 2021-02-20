У посольстві США відреагували на санкції проти Медведчука

У відомстві нагадали, що лідер ОПЗЖ знаходиться під санкціями США з 2014 року.

Посольство США в Україні відреагувало на рішення РНБО рекомендувати президенту Володимиру Зеленському внести Віктора Медведчука, його дружину Оксану Марченко і ще кількох людей до списку санкцій, опублікувавши заяву на своїй сторінці в Twitter.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності за допомогою санкцій. Медведчук знаходиться під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України", — йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, до списку санкцій потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. Причиною такого рішення РНБО стало те, що зараз СБУ проводить кримінальне розслідування за ч.5 ст.258 Кримінального кодексу — "фінансування тероризму", і правоохоронці "підніматимуть усі справи з 1991 року".

Слова Данилова підтвердив глава СБУ Іван Баканов. Він заявив, що рішення РНБО про введення санкцій проти Віктора Медведчука і семи фізосіб грунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.

"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм поставки вугілля з тимчасово окупованої території у РФ й Україну. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат — основа для повідомлення підозри представникам компанії", – пояснив керівник СБУ.

Натомість дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення, в якому назвала рішення РНБО "неконституційним, репресивним і дурним" та оголосила про намір йти в політику і приєднатися до ОПЗЖ, щоб боротися із "зеленим свавіллям". За її словами, вона і її сім'я — це "майбутнє успішної України".