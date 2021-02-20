Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука

Обмежувальні заходи введені на три роки стосовно вісьмох осіб і 19 компаній, зареєстрованих у різних країнах

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних і юридичних осіб, серед яких — Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Відповідний документ з'явився на сайті глави держави.

Санкції введені на 3 роки щодо восьми фізосіб, п'ятеро з яких є громадянами Російської Федерації. У цей список потрапили:

Вацьковській Костянтин Борисович, громадянин Росії;

Домченко Віталій Валерійович, громадянин РФ;

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України;

Лісогор Сергій Вікторович, громадянин РФ;

Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України;

Маслюк Олександр Миколайович, громадянин РФ;

Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України;

Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії.

Також санкції введені відносно 19 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, в Молдові, Португалії.

Реалізацію і контроль за ефективністю обмежувальних заходів президент поклав на Кабінет Міністрів України, СБУ та НБУ.

Причиною рішення РНБО рекомендувати президенту Володимиру Зеленському ввести санкції стало те, що зараз СБУ проводить кримінальне розслідування за ч.5 ст.258 Кримінального кодексу — "фінансування тероризму".

Посольство США вже відреагувало на дії РНБО, заявивши, що підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності за допомогою санкцій, а також відзначили, що Віктор Медведчук перебуває під американськими санкціями з 2014 року.

Дружина нардепа Оксана Марченко, яка також опинилася в списку, записала відеозвернення до співвітчизників, де російською та українською мовами повідомила, що піде в політику, щоб захищати Україну від "зеленого свавілля".