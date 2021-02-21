Санкции против Медведчука могут привести к обострению на Донбассе, - Песков

В Кремле считают, что санкции против граждан Украины и СМИ могут привести к "реакционной тенденции" на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что санкции против депутата фракции ОПЗЖ Медведчука могут "привести к реакции в политической и социальной сфере". Об этом он заявил в комментарии для РБК.

"Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере", — заявил Песков.

По его словам, Кремль видит в "репрессивных мерах" по отношению к СМИ, граждан Украины и политиков страны угрозу в виде обострения на Донбассе. Якобы санкции приводят к "подогреванию" ситуации на "юго-востоке" Украины. В Кремле также выражают обеспокоенность о социальной и экономической ситуации в нашей стране.

Также пресс-секретарь Путина заявил о "накачке" оборонного потенциала Украины Соединенными Штатами. "Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности", — подытожил Песков.

Напомним, в Кремле заявляли, что Украина не является дружественным государством для России. Также Дмитрий Песков заявлял, что Украина якобы является частью "русского мира".

19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, а также ряда юридических лиц. Под запрет также попал "Спортмастер". Причина санкций — подозрение в финансировании терроризма.