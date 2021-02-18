Украина не является дружественным России государством, – Песков

Спикер Кремля заявил, что Россия признает суверенитет украинского государства, но считает его проектом западных стран.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украину нельзя назвать дружественным России государством, так как оно является проектом западных стран.

Об этом сообщает ТАСС.

"Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "Россия, безусловно, признает украинское государство".

"Но в то же время действительно украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", – сказал Песков.

Отметим, недавно спикер Кремля заявил, что Российская Федерация официально считает Украину частью "русского мира". По его словам, в связи с тем, что в Украине живет много русских и русскоговорящих людей, "отрицать культурную и историческую общность наших народов – дело бессмысленное".

Также Песков заявлял, что Украина ушла за "красные линии" в отношениях с Россией, но Владимир Путин ради мести за это не станет "стрелять себе в ногу". Он сказал, что присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине.

На закрытой встрече с руководителями российских СМИ 10 февраля Владимир Путин заявил, что Россия "Донбасс не бросит". Комментируя его слова, Песков отметил, что президент РФ прежде всего имел в виду социальную поддержку населения.