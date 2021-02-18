Україна не є дружньою державою Росії, — Пєсков

Спікер Кремля заявив, що Росія визнає суверенітет української держави, але вважає його проектом західних країн.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україну не можна назвати дружньою державою Росії, оскільки вона є проектом західних країн.

Про це повідомляє ТАСС.

"Україна — це суверенна держава, яка не є дружньою для нас державою. Ми доходимо цього висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва", — сказав Пєсков.

Прес-секретар президента РФ додав, що "Росія, безумовно, визнає українську державу".

"Але в той же час дійсно українську державу з того моменту, як в Україні відбувся силовий переворот за потурання низки західних країн, Україна перетворилася на проект цих самих західних країн. Такі елементи ми вбачаємо", — сказав Пєсков.

Зазначимо, нещодавно спікер Кремля заявив, що Російська Федерація офіційно вважає Україну частиною "русского мира". За його словами, у зв'язку з тим, що в Україні живе багато росіян і російськомовних людей, "заперечувати культурну та історичну спільність наших народів — справа безглузда".

Також Пєсков заявляв, що Україна вийшла за "червоні лінії" у відносинах із Росією, але Володимир Путін заради помсти за це не стане "стріляти собі в ногу". Він сказав, що приєднувати Донбас Росія не збирається, але водночас "продовжить захищати російських" в Україні.

На закритій зустрічі з керівниками російських ЗМІ 10 лютого Володимир Путін заявив, що Росія "Донбас не кине". Коментуючи його слова, Пєсков зазначив, що президент РФ перш за все мав на увазі соціальну підтримку населення.