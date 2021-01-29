Песков – о призыве Симоньян оккупировать Донбасс: "РФ продолжит защищать русскоязычных"

По мнению Дмитрий Пескова, Маргарита Симоньян не может быть выразителем официальной позиции России. Но отметил, что Россия будет "содействовать" Украине в урегулировании "внутриукраинского кризиса".

Присоединять Донбасс Россия не собирается, но при этом "продолжит защищать русских" в Украине. Как сообщает "Газета.ру", об этом в пятницу, 29 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление было ответом на слова главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Последняя 28 января прибыла в Донецк и, выступая на "форуме" "Русский Донбасс", заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими", призвав руководство страны присоединить этот регион.

В ответ на это Песков заявил, что Симоньян не может быть выразителем официальной позиции России.

"Такого вопроса на повестке дня не стоит. Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий содействию Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских", – сказал пресс-секретарь главы Кремля.

Напомним, накануне главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today из Донецка прямым текстом призвала Кремль забрать оккупированные украинские территории Луганской и Донецкой областей в состав России.

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На видео можно заметить, что на сцене сидят главарь "ДНР" Денис Пушилин и его "коллега" из "ЛНР" Леонид Пасечник, а в зале – много российских боевиков, воевавших против украинской армии.

Кроме Симоньян, на Донбасс приехал ее муж Тигран Кеосаян, ведущий "Международной пилорамы" на НТВ, главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян, а также группа депутатов российской Госдумы. Цель визита – обсудить интеграцию ОРДЛО в состав России.

Как сообщалось ранее, в МИД начали процедуру запрета въезда Тиграну Кеосаяну на территорию Украину. Двум другим пропагандистам въезд на территорию Украины запретили уже давно.