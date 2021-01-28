В Донецке сбор российских пропагандистов: МИД готовит запрет на въезд

Российские "журналисты" приехали в оккупированый Донецк для проведения форума "русский Донбасс".

На форум в оккупированный Донецк приехала Маргарита Симоньян (Russia Today), Тигран Кеосаян (ведущий "Международной пилорамы" на НТВ) и Роман Бабаян (главный редактор "Говорит Москва"), — сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам в связи с деятельностью направленной против национальной безопасности Украины, МИД начало процедуру запрета въезда Киосаяну на территорию Украину. Двум другим пропагандистам въезд на территорию Украины запретили уже давно.

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж и непоколебимы", — пишет Николаенко.

[ + – ]

Журналист Денис Казанский сообщал, что цель визита — проведение форума "русский Донбасс". В нем примут участие "главы" "ЛДНР".

Тигран Кеосаян — российский актер, режиссер и телеведущий. Женат на Маргарите Симоньян. Был ведущим телепрограммы пропагандистов "Крымский мост. Сделано с любовью". Ныне ведет "Международную панораму" на телеканале НТВ.

[ + – ]

Напомним, СБУ запретили въезд российской певице Алине Апиной за незаконный концерт в Крыму.