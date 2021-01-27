Сидя на унитазе. Певица Алена Апина записала видео из-за запрета въезда в Украину

Бывшей солистке группы "Комбинация" СБУ запретила въезд в Украину за выступление в оккупированном Крыму и Луганске.

"Теперь же я враг народу Украины. Меня таки написали в эти страшные списки официально: "Апина — угроза нацбезопасности Украины". Что же теперь делать? Вот видите унитаз, я сейчас сяду на него и буду бояться", — говорит артистка в своем видео, которое опубликовала в инстаграме.

В ответ на запрет въезда актриса записала эмоциональное видео обратившись к сотрудникам СБУ, которые запрещали ей въезд. Она 3 года назад давала концерт в Одессе, добравшись туда "дальними тропами".

"Люди, кто там пишет эти списки, дураки живые, редкостные. Вот я три года назад проникла в вашу замечательную страну. Через Кишинев, через какие-то там тайные тропы и это был замечательный концерт, который я до сих пор не могу забыть. Это был восторг, радость … Наше поколение все равно будет чувствовать себя птицами из одного гнезда. Мы выросли на одних мультфильмах, мы смотрели одни фильмы. Мы любили и дурачились под одни и те же песни. Пишите ваши глупые списки, мы все равно будем любить друг друга", — рассказывает певица.

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26 января Служба безопасности запретила въезд в Украину певице Алена Апиной и Юлии Глебовой (Юлия Беретта). По данным сайта СБУ, Апина выступала в 2018 году в оккупированном Луганске, а в 2019 году незаконно посещала Крым.

Напомним, ранее Литва запретила Филлипу Киркорову въезжать на территорию страны на 5 лет.