Сидячи на унітазі. Співачка Альона Апіна записала відео через заборону в'їзду до України

Колишній солістці групи "Комбінація" СБУ заборонила в'їзд в Україну за виступ в окупованих Криму і Луганську.

"Тепер же я ворог народу України. Мене таки записали в ці страшні списки офіційно: "Апіна — загроза нацбезпеці України". Що ж тепер робити? Ось, бачите унітаз, я зараз сяду на нього і буду боятися", — говорить артистка у своєму відео, яке опублікувала в інстаграмі.

У відповідь на заборону в'їзду акторка записала емоційне відео, звернувшись до співробітників СБУ, які забороняли їй в'їзд. Вона 3 роки тому давала концерт в Одесі, діставшись туди "далекими стежками".

"Люди, хто там пише ці списки, дурні рідкісні. Ось я три роки тому проникла у вашу чудову країну. Через Кишинів, через якісь там таємні стежки, і це був чудовий концерт, який я досі не можу забути. Це був захват, радість... Наше покоління все одно буде відчувати себе птахами з одного гнізда. Ми виросли на одних мультфільмах, ми дивилися одні фільми. Ми любили і дуріли під одні і ті ж пісні. Пишіть ваші дурні списки, ми все одно будемо любити одне одного", — розповідає співачка.

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26 січня Служба безпеки заборонила в'їзд в Україну співачці Альоні Апіній і Юлії Глєбовій (Юлія Беретта). За даними сайту СБУ, Апіна виступала у 2018 році в окупованому Луганську, а у 2019 році незаконно відвідувала Крим.

Нагадаємо: раніше Литва заборонила Філіпу Кіркорову в'їжджати на територію країни на 5 років.