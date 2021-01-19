Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет за поддержку оккупации Крыма

Артист неоднократно выступал на оккупированной территории, что, по мнению МИД Литвы, несет угрозу национальной безопасности Литвы.

Запрет на въезд на территорию страны вступает в силу с сегодняшнего дня (19 января), — передает Интерфакс-Украина.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Сообщается, что ранее в МИД обратился министр внутренних дел Литвы с просьбой внести гражданина России и Болгарии Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву. "Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал незаконные действия Российской федерации".

По словам Главы МИД Ландсбергиса артист неоднократно выступал на оккупированной территории, что несет угрозу национальной безопасности Литвы. По словам министра, ведомство и дальше будет давать оценку лицам, которые поддерживают оккупационную политику РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы планирует запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому.

До этого российские артисты, включая Филиппа Киркорова, исполнили песню в поддержку Лукашенко.