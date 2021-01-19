Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на 5 років за підтримку окупації Криму

У МЗС Литви заявляють, що артист неодноразово виступав на окупованій території, що несе загрозу національній безпеці Литви.

Заборона на в'їзд на територію країни вступає в силу з сьогоднішнього дня (19 січня), — передає Інтерфакс-Україна.

"Публічне виправдовування окупації Криму виконавців не варто терпіти ні в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція з питання таких виконавців, тому сумнівів з приводу включення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", — заявила голова МВС Литви Агне Білотайте.

Повідомляється, що раніше в МЗС звернувся міністр внутрішніх справ Литви з проханням внести громадянина Росії і Болгарії Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви. "Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і, таким чином, незаконно виправдовував незаконні дії Російської федерації".

За словами голови МЗС Ландсбергіса артист неодноразово виступав на окупованій території, що несе загрозу національній безпеці Литви. За словами міністра, відомство і далі буде давати оцінку особам, які підтримують окупаційну політику РФ.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви планує заборонити в'їзд Кіркорову і Шуфутинському.

До цього російські артисти, включаючи Філіпа Кіркорова, виконали пісню на підтримку Лукашенка.