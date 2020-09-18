"Любимую не отдают": Киркоров, Майданов и Басков спели песню в поддержку Лукашенко
После 40 тысяч просмотров у ролика на YouTube закрыты комментарии и отключен показ дизлайков.
Представители российского шоу-бизнеса приняли участие в записи музыкального клипа в поддержку нынешнего руководства Беларуси. В частности, в клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой и другие.
Ролик был недавно размещен на видеохостинге YouTube и уже набрал более 40 тысяч просмотров.
Сам Александр Лукашенко не упоминается в тексте песни. Однако для ее названия использованы слова "любимую не отдают", которыми Лукашенко закончил свое выступление накануне прошедших в августе президентских выборов. Кроме того, вчера, 17 сентября, Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", вновь упомянул ту же фразу "любимую не отдают", передает БЕЛТА.
Сама музыкальная композиция призывает белорусов жить в мире, любви и согласии. При этом в тексте упоминается время, которое "мчится вперед" и "не будет прежним".
Музыку и слова к песне написали Юлия Быкова и Евгений Олейник, которые живут в Беларуси.
Ролик размещен на канале группы "Аура", созданной белорусскими музыкантами. Она также поучаствовала в записи клипа, уточняет издание Znak.
Стоит отметить, что при размещении клипа в YouTube была отключена функция комментирования. После десятков тысяч просмотров ролика под видео нет ни одного лайка и дизлайка.
Ролик вызвал однозначную реакцию у юриста-расследователя Фонда борьбы с коррупцией, продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE" Любови Соболь. Она написала в Тwitter: "Путин поделился бл...ями с другом".
Ранее российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич выступили с поддержкой протестующих в Беларуси граждан.
Осенью прошлого года музыкальный клип российских рэперов Тимати и Гуфа на композицию "Москва", набравший рекордные 1,4 миллиона дизлайков, был удален с видеохостинга YouTube. В видео Тимати пел, что в столице "не проводят гей-парады", а "на площади Гагарина хлопнет бургер за здоровье Собянина" (мэр Москвы, – ред).