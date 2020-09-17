Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минске, объявил о закрытии границ с Польшей, Литвой и об усилении границы с Украиной.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада – с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он.Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом "остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну".

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"Яне хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне," – сказал президент Беларуси с трибуны форума, который принимает "Минск-Арена".

Напомним, 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека".

Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси, в котором говорится, что прошедшие там президентские выборы не были ни свободными, ни честными.