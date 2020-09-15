Результаты выборов в Беларуси не отображают реального волеизъявления граждан, – ВРУ

Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси, в котором говорится, что прошедшие там президентские выборы не были ни свободными, ни честными. За постановление проголосовали 228 парламентариев.

Об этом сообщает Европейская правда.

В заявлении отмечается, что выборы прошли в условиях отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также наблюдателей от международных организаций.

"Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках", – заявили нардепы.

В Верховной Раде считают недопустимыми нарушения прав избирателей, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией.

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"Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси", – указано в заявлении.

Кроме того, народные депутаты поддержали введение санкций ЕС в отношении ряда белорусских чиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Рада также потребовала освобождения задержанных в ходе протестов и выразила надежду, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации в обществе.

Вместе с тем, парламентарии отметили, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела.

"Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета", – заявили в Раде.

Нардепы призвали белорусские власти провести новые выборы с участием международных наблюдателей.

"Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов", – отмечается в заявлении.

Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека".