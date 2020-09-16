Две внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

Обе девушки учились на гуманитарном профиле и около недели после начала учебного года посещали занятия.

Две внучки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, Анастасия и Дарья, забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), сообщает TUT.BY.

Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына Лукашенко, Дмитрия, который возглавляет государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб".

Анастасия училась на гуманитарном профиле. В прошлом учебном году, в 10-м классе, она стала вице-мисс лицея БГУ.

В этом году среди поступивших в лицей была и Дарья Лукашенко. Как и старшая сестра, она выбрала для себя гуманитарный профиль. На момент регистрации на экзамен конкурс в лицей составлял 9 человек на место.

О причинах ухода внучек Лукашенко из лицея ничего не говорится.

"Нам известно, что из лицея девушки ушли в сентябре – по информации от учащихся, сестры Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия – а потом забрали документы", – сообщает издание.

В интервью TUT.BY Анастасия рассказывала, что к поступлению в лицей она готовилась целый год. Учеба ей очень нравилась, и как говорила девушка, ей было сложно назвать хотя бы один предмет, "который бы в лицее преподавали неинтересно".

Напомним, младший сын Александа Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Позже выяснилось, что он покинул учебное заведение.