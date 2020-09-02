"Московские школы круче минских": Актер Садальский рассказал, где учится Коля Лукашенко

Младший сын Александа Лукашенко – Николай – решил продолжить обучение в Москве.

Об этом в своем Instagram-аккаунте написал российский актер Станислав Садальский.

Артист рассказал, что узнал об этом от инсайдера. По его словам, Николай перевелся и уже зачислен в элитарную столичную школу.

"Все-таки московские школы круче минских!" – такой подписью Садальский сопроводил пост.

Ранее белорусскому сайту TUT.by. стало известно, что Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Позже выяснилось, что он покинул учебное заведение.

Отметим, 23 августа Александр Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию после подхода к ней протестующих. Вместе с Лукашенко в каске, бронежилете и с автоматом прилетел его сын Николай.