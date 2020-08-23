Лукашенко вышел из вертолета с автоматом в руках

Президент Беларуси зашел в свою резиденцию держа в левой руке автомат Калашникова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию после подхода к ней протестующих.

Лукашенко с оружием в руках прибыл к Дворцу Независимости, сообщает оппозиционное издание TUT.BY.

Первоначально ролик опубликовал Telegram-канал "Пул первого". На видео главнокомандующий Беларуси приземляется на вертолете в своей резиденции во Дворце независимости.

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Лукашенко входит в здание, держа в руке автомат похожий на АК, без рожка. Президент одет в бронежилет. На видео Лекашенко уточнил у охраны, остался ли кто-то еще "там" – судя по всему, на проспекте Победителей.

Вскоре в сети появилось еще одно видео с Лукашенко в бронежилете – на этот раз из вертолета. Он летит над Минском, смотрит в окно и просит пилота лететь ближе к проспекту.

Медиа-координатор протестов в Беларуси Telegram-канала NEXTA утверждает, что президента сопровождает его 15-летний сын – он тоже в бронежилете и с автоматом. Однако информация это не подтвержденная.

К примеру, когда в сети появились видео вертолета, в 19:05 авторы канала NEXTA написали, что Лукашенко на вертолете сбежал из Дома правительства. А спустя пять минут канал написал, что вертолет приземлился в Доме правительства. Второе сообщение оказалось правдой.

Напомним, сегодня в Минске протестующие попытались взять Резиденцию Лукашенко. Собравшись возле стелы "Минск – город-герой" они двинулись по проспекту Победителей в сторону Резиденции, однако наткнувшись на кордон силовиков, решили к нему не приближаться.