Хотят переговоров: в ЦПД объяснили внезапные ядерные учения в Беларуси и РФ

Специалисты Центра противодействия дезинформации отметили, что ядерный шантаж для России остается последним рычагом воздействия на лидеров стран и мировую общественность.

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В Министерстве обороны Республики Беларусь 7 мая сообщили, что в соответствии с распоряжением самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Вооруженных силах страны проводится внезапная проверка средств носителей нестратегического ядерного оружия. О том, зачем это делают белорусские военные синхронно с ВС РФ, 8 мая сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В Центре объяснили, что такие действия белорусов осуществляются с целью подыгрывания дезинформационной кампании кремлевской пропаганды, которая поставила себе цель — запугать мир ядерным оружием.

"Беларусь, которая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остается союзницей Москвы, подыгрывает "ядерной пропаганде", к которой государство-агрессор прибегает, чтобы сорвать военную помощь Украине от западных партнеров и склонить к переговорам на своих условиях", — говорится в сообщении ЦПД.

Специалисты Центра отметили, что ядерный шантаж для России как государства-агрессора остается последним аргументом, а активная ИПСО по этой теме свидетельствует, что россияне прибегли к последним рычагам влияния на лидеров стран и мировую общественность.

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Сами белорусские военные объясняют такие действия распоряжением своего Верховного главнокомандующего. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в состояние готовности предполагается привести дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилью самолетов Су-25. В то же время начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич сообщил, что в рамках этого мероприятия будет осуществляться перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром, а уже потом они начнут отрабатывать подготовительные действия к применению нестратегического ядерного оружия.

ЦПД обращает внимание, что Беларусь в последнее время принимает более активное участие в дезинформационных кампаниях и распространении фейков относительно Украины. Цель такого участия, как и задача российской пропаганды — дестабилизировать ситуацию и повлиять на украинских партнеров, вызывая у них страх перед угрозой ядерной войны.

Напомним, что 7 мая Министерство обороны РФ сообщило о проведении по поручению российского президента Владимира Путина военных учений, на которых будет отработано применение тактического ядерного оружия.

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Фокус писал, что 5 апреля в Министерстве иностранных дел России заявили, что если Польша разместит на своей территории ядерные объекты НАТО, они могут стать потенциальными военными целями для ВС РФ.

Кроме того, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия пошла на ядерный шантаж, чтобы Украина не наносила удары по тылу РФ западным оружием.