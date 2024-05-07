"Не решает проблемы россиян": эксперт о возможном применении тактического ядерного оружия

По словам Михаила Притулы, для России тактическое ядерное оружие не является инструментом военной эффективности.

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Россия не решится применять тактическое ядерное оружие на поле боя. Об этом заявил военный эксперт Михаил Притула, информирует Еспресо.

"Тактическое ядерное оружие имеет небольшой радиус поражения в случае его использования. Таким образом, показатель полного поражения 25 килотонн будет где-то в радиусе 100 метров. Во время своих учений они могут использовать ядерный заряд по условному опорному пункту. Это отнюдь не решает проблемы россиян. Наоборот, это создаст гораздо больше проблем для них", — пояснил Притула.

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В то же время эксперт убежден, что тактическое ядерное оружие для россиян не будет иметь никакой военной эффективности. К тому же специалист добавил, что для России применение тактического ядерного оружия повлечет много проблем в экономической и внешнеполитической сфере. Поэтому Москва ориентируется на собственные спецслужбы и проведение спецоперации, чем на применение ядерного оружия, потому что военной эффективности от тактического ядерного оружия для РФ не будет, убежден Михаил Притула.

25 апреля в Министерстве иностранных дел России заявили, что если Польша разместит на своих территориях ядерные объекты НАТО, они могут стать потенциальными военными целями для ВС РФ.

Кроме того, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия пошла на ядерный шантаж, чтобы Украина не наносила удары по тылу РФ западным оружием.