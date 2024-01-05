Тактическая ядерная бомба под Новый год: эксперт вычислил мощность удара РФ по Украине

Суммарное количество взрывчатки, которую РФ использовали для обстрела, составляет почти 90 тонн. Для сравнения, мощность одной тактической ядерной бомбы — 10-20 тонн (в тротиловом эквиваленте).

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Во время российских ударов по Украине, которые происходили в течение новогодних праздников, суммарная мощность дронов-камикадзе и различных видов ракет сопоставима с мощностью тактического ядерного заряда. Россияне запускали снаряды в течение нескольких дней, но если бы они все взорвались в одном месте, то могли уничтожить центральный район Киева. О деталях подсчетов рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в статье на портале "Обозреватель".

Коваленко подытожил мощность взрывчатки, которую несли дроны и ракеты РФ в период с, условно, 24 декабря 2023 года до первых чисел января 2024 года. После этого заметил, что одновременный взрыв такого заряда похож на бомбардировку тактическими ядерными зарядами.

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За время новогодних праздников россияне запустили по Украине суммарно 89 650 кг взрывчатки, или вместе с "Искандерами"/С-300 — 105 тыс. кг или 105 тонн. Обозреватель сравнил это число с самым маленьким тактическим ядерным зарядом — бомбой Davy Crocket, которая весила 38 кг и имела мощность 10-20 тонн в тротиловом эквиваленте.

Итак, подытожил Коваленко, бомбардировки России можно сравнить с ударами нескольких ядерных бомб Davy Crocket. Впрочем, заметил, что проводить подобные аналогии не слишком корректно. Но все же стоит иметь в виду, насколько мощный арсенал применил Кремль для удара по Украине.

Отметим, на портале Nuclearsecrecy можно визуализировать разрушительную силу одной ядерной бомбы Davy Crocket, если бы она взорвалась в центре Киева. Радиус поражения радиацией составил бы 500 м, а радиус максимального разрушения — 20-60 м.

Визуализация взрыва в Киеве Фото: nuclearsecrecy.com

Свои подсчеты обозреватель опубликовал на портале. За время новогодних праздников россияне запустили по украинцам следующее количество взрывчатки:

дронов-камикадзе Shahed-136 — около 230 шт., в каждом — по 40 кг взрывчатки, следовательно, суммарно — 9 200 кг взрывчатки;

ракет Х-101/555/55 — около 160 шт., в каждой — по 400 кг взрывчатки, следовательно, суммарно — 64 000 кг;

ракет Х-22/32 — 8 шт., в каждой по 960 кг взрывчатки, следовательно, суммарно 7 600 кг;

ракет Х-47М2 "Кинжал" — 15 шт., суммарно 7 500 кг;

крылатых ракет "Калибр" — 3 шт., или суммарно 1 350 кг;

ракет "Искандер" или С-300 — посчитать количество взрывчатки сложно, потому что точно не известно, сколько и какого типа ракет было. Поэтому Коваленко предложил их не учитывать, но помнить, что, условно, они могут добавить еще около 15 тыс. кг взрывчатки.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, один из самых массовых обстрелов ВС РФ произошел 29 декабря 2023 года, ранее писал Фокус. Взрывы прогремели в крупнейших городах Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице от удара россиян погибли 32 украинца.

Следующий массированный обстрел произошел в новогоднюю ночь — враг запустил около 90 дронов-камикадзе Shahed-136, силы ПВО сбили около 85 воздушных целей. Во время удара 2 января россияне при менили 70 ракет различных типов и еще 35 беспилотников. Силы обороны обезвредили почти все устройства, но все же были разрушения в Киеве и Харькове.

Напоминаем, в ночь на 5 января ВС РФ запустили по Украине 29 дронов-камикадзе: взрывалось в Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Черкасской областях.