Тактична ядерна бомба під Новий рік: експерт обчислив потужність удару РФ по Україні

Сумарна кількість вибухівки, яку РФ використали для обстрілу, складає майже 90 тонн. Для порівняння, потужність однієї тактичної ядерної бомби — 10-20 тонн (у тротиловому еквіваленті).

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Під час російських ударів по Україні, як відбувались протягом новорічних свят, сумарна потужність дронів-камікадзе і різних видів ракет співставна з потужністю тактичного ядерного заряду. Росіяни запускали снаряди протягом кількох днів, але якби вони усі вибухнули у одному місці, то могли знищити центральний район Києва. Про деталі підрахунків розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у статті на порталі "Обозреватель".

Коваленко підсумував потужність вибухівки, яку несли дрони і ракети РФ в період з, умовно, 24 грудня 2023 року до перших чисел січня 2024 року. Після цього зауважив, що одночасний вибух такого заряду схожий на бомбардування тактичними ядерними зарядами.

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За час новорічний свят росіяни запустили по Україні сумарно 89 650 кг вибухівки, або разом з "Іскандерами"/С-300 — 105 тис. кг або 105 тонн. Оглядач порівняв це число з найменшим тактичним ядерним зарядом — бомбою Davy Crocket, яка важила 38 кг і мала потужність 10-20 тонн у тротиловому еквіваленті.

Отже, підсумував Коваленко, бомбардування Росії можна порівняти з ударами кількох ядерних бомб Davy Crocket. Втім зауважив, що проводити подібні аналогії не надто коректно. Але все ж варто мати на увазі, наскільки потужний арсенал застосував Кремль для удару по Україні.

Зазначимо, на порталі Nuclearsecrecy можна візуалізувати руйнівну силу однієї ядерної бомби Davy Crocket, якби вона вибухнула у центрі Києва. Радіус ураження радіацією склав би 500 м, а радіус максимального руйнування — 20-60 м.

Візуалізація вибуху у Києві Фото: nuclearsecrecy.com

Свої підрахунки оглядач опублікував на порталі. За час новорічних свят росіяни запустили по українцях наступну кількість вибухівки:

дронів-камікадзе Shahed-136 — близько 230 шт., у кожному — по 40 кг вибухівки, отже, сумарно — 9 200 кг вибухівки;

ракет Х-101/555/55 — близько 160 шт., у кожній — по 400 кг вибухівки, отже, сумарно — 64 000 кг вибухівки;

ракет Х-22/32 — 8 шт., у кожній по 960 кг вибухівки, отже, сумарно 7 600 кг;

ракет Х-47М2 "Кинджал" — 15 шт., сумарно 7 500 кг;

крилатих ракет "Калібр" – 3 шт., або сумарно 1 350 кг;

ракет "Іскандер" або С-300 — порахувати кількість вибухівки складно, бо точно не відомо, скільки і якого типу ракет було. Тому Коваленко запропонував їх не враховувати, але пам'ятати, що, умовно, вони можуть додати ще близько 15 тис. кг вибухівки.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, один з наймасовіших обстрілів ЗС РФ стався 29 грудня 2023 року, раніше писав Фокус. Вибухи пролунали у найбільших містах України — в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від удару росіян загинуло 32 українців.

Наступний масований обстріл стався у новорічну ніч — ворог запусти близько 90 дронів-камікадзе Shahed-136, сили ППО збили близько 85 повітряних цілей. Під час удару 2 січня росіяни застосували 70 ракет різних типів і ще 35 безпілотників. Сили оборони знешкодили майже усі пристрої, але все ж були руйнування у Києві та Харкові.

Нагадуємо, в ніч на 5 січня ЗС РФ запустили по Україні 29 дронів-камікадзе: вибухало на Хмельниччині, Херсонщині, Миколаївщині та Черкащині.