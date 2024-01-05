Києву, Харкову і Дніпру приготуватися: куди вдарять ракети X-32 з касетними снарядами

Російські інженери збираються оснастити крилаті ракети "касетниками", якими накривають великі площі на фронті. Але часто під обстріл потрапляють і цивільні об'єкти в мирних містах. Засоби ППО ще не знищували такі ракети, тому є ризик збільшення жертв серед населення. Фокус з'ясував, як ЗС РФ застосовуватимуть це озброєння.

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Російські фахівці хочуть оснастити крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Український Центр національного спротиву отримав докази цих планів — фрагмент робочої документації МКБ "Радуга", виробника ракет.

Міноборони Росії ще в січні минулого року доручило фахівцям "модернізувати" ракети. ЗС РФ поки не застосовували ракети X-32 з касетною складовою, але українців закликають оперативно реагувати на тривогу.

У документі з МКБ "Радуга" позначені спеціальні найменування. Ракету Х-32 називають "виробом 132". Далі йде індекс "виріб 9А-22 в касетному виконанні" — так називають бойову частину до ракети Х-22, більш ранньої версії Х-32. Можливо, російські інженери хочуть створити універсальну касетну складову для двох ракет.

Міноборони вказує на необхідність виготовити 15 корпусів "виробу 9А-22МК у тарі", що може свідчити про початкову кількість ракет Х-22 з касетною частиною. Подробиці про випробування снарядів цього типу невідомі.

Небезпека ракети Х-32

Якщо мирні міста обстрілювати ракетами з "касетниками", це призведе до значного збільшення жертв, впевнені опитані Фокусом військові аналітики.

За оцінками полковника запасу ЗСУ, військового експерта Петра Черника, небезпека від ракет із касетною складовою вкрай висока. Особливо це стосується українських міст, розташованих далеко від лінії фронту — Києва, Харкова, Дніпра та інших.

Касетними боєприпасами здебільшого працюють по площинних цілях, тому в зону ризику потраплять склади з паливом і боєприпасами, місця скупчення особового складу і техніки, а також аеродроми, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

Ракети Х-22 і Х-32 ще не збивали засоби ППО

Боєприпасів із касетною частиною у росіян справді багато. Їх уже застосовували для обстрілів українських міст із РСЗВ "Смерч" і "Ураган". Також на озброєнні ЗС РФ з'явилися й керовані авіабомби з касетними снарядами, використання яких фіксували на сході та півдні.

Говорити про революцію в озброєнні РФ не варто. Касетна частина під час польоту розкривається над ціллю і збивати її будуть як звичайну фугасну ракету, зазначає Нарожний.

"Звичайно, якщо вона встигне розкритися над ціллю, збити касетні частини буде нереально", — каже фахівець Фокусу .

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону також сказав, що в намірах РФ обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами немає нічого дивного. Будь-яку ракету або бомбу можна оснастити касетною частиною.

Але якщо плани ворога все ж таки здійсняться, Силам оборони доведеться брати це до уваги і реагувати. Росія неодноразово використовувала касетні та запалювальні боєприпаси — такі реалії війни, пояснює Ігнат.

Ракети Х-22 і Х-32 ще не збивали: чи можна їх знищити?

Ракети Х-22 і Х-32 не збиваються засобами ППО. Повітряні сили ЗСУ вже говорили про відсутність підтверджених випадків знищення цих снарядів. Ворожа армія з початку повномасштабного вторгнення застосувала понад 300 ракет цього типу.

"Не було збито. Ворог їх застосовує на трьох напрямках — південний, східний напрямок і на півночі, атакуючи Харківську область", — пояснював Юрій Ігнат.

Швидкість останньої версії Х-32 збільшили на 1 000 кілометрів і вона доходить до 5,4 тисяч кілометрів на годину. Ракета здатна нести 960 кілограмів звичайної бойової частини, а з "касетником" вона посіче все в радіусі 300 метрів, додає експерт Петро Черник.

"Однак не виключено, що таких ракет у них не буде, і що це робота російської пропаганди", — підсумував він.

Фокус уже писав про застосування російськими військовими біля села Новомайорське на Бердянській ділянці фронту авіабомби ФАБ-500 з касетними боєприпасами. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко говорив, що такі боєприпаси використовували для зупинки наступу ЗСУ.

Польські військові експерти раніше відзначали високу ефективність касетних боєприпасів М483А1 і М864 зі США, які є на озброєнні у ЗСУ. Зазначені артилерійські снаряди відіграють дуже важливу роль у бойових діях.