РФ атакує Україну касетними бомбами РБК-500: яку відповідь придумають у ЗСУ

Авіабомби масою до 500 кілограмів уражають ділянку поля бою площею до 8 квадратних кілометрів. Грізна зброя проти піхоти запускається винищувачами далеко за лінією фронту. Фокус розбирався в можливих способах протистояння новому типу снарядів.

Related video

Війська РФ 19 листопада застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області. Російські воєнкори зазначають, що це був перший випадок скидання таких снарядів на територію України. РБК-500 раніше боялися застосовувати через ризик втрати дорогих літаків.

Спікер глави Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук не згоден із цим твердженням. За його даними, ЗС РФ вже скидали бомби РБК-500 на Одеську область, але тоді вони були без модуля корекції. Зараз головна небезпека в тому, що в Росії переробили касетні снаряди на керовані, підкреслює Братчук.

Особливої переваги на полі бою після вибуху бомби РБК-500 росіяни не отримали, а в Генштабі ЗСУ заявили про відбиття всіх наземних атак окупантів на Донецькому напрямку.

Наскільки небезпечна бомба РБК-500?

Тонкостінні авіабомби масою до 500 кілограм випускаються зі знімним обтічником, завдяки якому їх ставлять на винищувачі-бомбардувальники Су-34. Кожен суббоєприпас вибухає самостійно, а елементами ураження служать металеві кульки та інші деталі.

РБК-500 скидають з висоти до 16 кілометрів, її контейнер розкривається і боєприпаси розлітаються. Залежно від типу, бомба покриває вражаючими елементами ділянку до 8 квадратних кілометрів.

Російська бомба РБК-500 вельми ефективна проти піхоти

Українські воєнкори писали, що російська бомба ефективна проти піхоти: касетні уламки б'ють згори вниз і від них не завжди врятують глибокі траншеї. Найбезпечніше під час вибуху перебувати під дахом.

Бомба РБК-500 має такі модифікації:

АО-2,5РТМ — вражає легкоуразливу техніку і живу силу на відкритій місцевості. Несе 126 суббоєприпасів масою 2,5 кг з осколковими елементами;

БетАБ-М — проти бетонних площадних цілей;

ПТАБ-1М — проти танків та іншої бронетехніки.

Деякі бомби забезпечені інфрачервоною системою наведення. Поки не можна сказати, що у ЗС РФ так само багато РБК-500, як і стандартних авіабомб ФАБ-500, які щодня прилітають по півдню України, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Росіяни відповідають на використання ЗСУ артилерійських снарядів із касетною частиною. Ми отримали від США касетні снаряди високоточні, а російські мають серйозний розліт. Тому окупанти стали застосовувати бомби з модулями УМПК для масового ураження піхоти", — розповідає експерт.

Чим відбиватися ЗСУ від РБК-500

Бомби РБК-500 у великій кількості у російських військ стануть проблемою для піхоти ЗСУ. Якщо снаряди дадуть хороші результати на фронті, їх стануть застосовувати так само часто, як і УАБ у Херсонській області.

"Засобам ППО їх важко зловити, доведеться збивати носій. Використовуючи комплекси РЕБ, можна змінити траєкторію польоту бомб із керуючим модулем", — сказав він.

Засоби РЕБ можуть переспрямувати бомбу ФАБ-500 за 500 метрів від українських позицій, але в разі відхилення від курсу РБК-500 схожого ефекту не буде. Розкриття бомби призведе до того, що суббоєприпаси все одно покриють велику площу, зауважує Коваленко.

Ще одна проблема полягає в керованому модулі, який дозволяє скидати РБК-500 на відстані близько 40 кілометрів до цілі. Винищувач при цьому не входить у зону ураження засобів ППО, коментує Фокусу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Доводиться атакувати ворожу авіацію зенітно-ракетними комплексами. У майбутньому допоможуть і ракети AIM-120 С-8, що випускаються винищувачами F-16 і ведуть повітряний бій на дистанції до 160 кілометрів.

Ракети AIM-120 С-8 можуть вражати цілі на відстані до 160 кілометрів

У зв'язку з "нововведеннями" росіян доведеться вирішувати також питання удосконалення фортифікаційних споруд, підсумував фахівець.

Нагадаємо, на початку липня цього року США відправили Києву артилерійські боєприпаси з касетною складовою DPICM. Військові планували використовувати їх проти ворожої артилерії, бронетранспортерів і БМП.

Фокус раніше писав, як касетні боєприпаси зі США надали імпульс контрнаступу ЗСУ. Успішне застосування снарядів було в боях біля села Роботине на південний схід від Запоріжжя наприкінці липня.