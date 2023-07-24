"Ефективніші за звичайні": ЗСУ поділяться зі США результатами ударів снарядами DPICM, — Резніков

За словами голови Міноборони, касетні боєприпаси мають бути особливо ефективними проти ворожих систем артилерії, бронетранспортерів і бойових машин піхоти.

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Цього тижня Україна надішле США звіт про застосування касетних боєприпасів (DPICM). Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, передає Sky News.

На початку поточного місяця Київ отримав артилерійські боєприпаси, які заборонені в більш ніж 100 країнах. Але Вашингтон після тривалих обговорень все ж вирішив надати їх ЗСУ.

В інтерв'ю журналістам Олексій Резніков повідомив, що все ще очікує звіту Сил оборони про застосування DPICM (вдосконалених звичайних боєприпасів подвійної дії). Однак уточнив, що, найімовірніше, передасть обумовлений звіт Сполученим Штатам сьогодні-завтра.

"Я сподіваюся, що вони виявляться ефективнішими за звичайні боєприпаси", — сказав Резніков, зазначивши, що, згідно з очікуваннями, DPICM будуть особливо ефективні проти ворожих систем артилерії, бронетранспортерів і бойових машин піхоти.

Звітність перед США щодо застосування касетних боєприпасів ЗСУ — частина угоди щодо їх постачання.

Нагадаємо, що найближчими тижнями DPICM, які, як очікується, внесуть зміни в розклад сил на полі бою, прийдуть на зміну осколково-фугасним снарядам, що перебувають на озброєнні української артилерії.

Також повідомлялося, що, крім високотехнологічних систем, таких як ATACMS або F-16, Україні не вистачає більш приземлених речей: автомобілів, мінометів і кулеметів.