"Эффективнее обычных": ВСУ поделятся с США результатами ударов снарядами DPICM, — Резников

По словам главы Минобороны, кассетные боеприпасы должны быть в особенности эффективными против вражеских систем артиллерии, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

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На этой неделе Украина направит США отчет о применении кассетных боеприпасов (DPICM). Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Sky News.

В начале текущего месяца Киев получил артиллерийские боеприпасы, которые запрещены в более чем 100 странах. Но Вашингтон после длительных обсуждений все же решил предоставить их ВСУ.

В интервью журналистам Алексей Резников сообщил, что все еще ожидает отчета Сил обороны о применении DPICM (усовершенствованных обычных боеприпасов двойного действия). Однако уточнил, что, скорее всего, передаст оговоренный отчет Соединенным Штатам сегодня-завтра.

"Я надеюсь, что они окажутся эффективнее обычных боеприпасов", — сказал Резников, отметив, что, согласно ожиданиям, DPICM будут в особенности эффективны против вражеских систем артиллерии, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Отчетность перед США относительно применения кассетных боеприпасов ВСУ — часть соглашения по их поставкам.

Напомним, что в ближайшие недели DPICM, которые, как ожидается, внесут изменения в расстановку сил на поле боя, придут на смену осколочно-фугасным снарядам, находящимся на вооружении украинской артиллерии.

Также сообщалось, что, помимо высокотехнологичных систем, таких как ATACMS или F-16, Украине не хватает более приземленных вещей: автомобилей, минометов и пулеметов.