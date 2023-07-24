К юбилею НАТО: Резников объяснил, когда закончится война и анонсировал вступление Украины в Альянс

Глава Минобороны уверен, что Украина победит в полномасштабной войне против России и ожидает, что конфликт будет завершен до лета 2024 года.

Related video

Министр обороны Украины Алексей Резников связал вступление в НАТО и победу в войне с РФ к юбилейному году существования Североатлантического альянса. Юбилей будут отмечать в 2024 году — именно тогда состоятся эти выдающиеся события. Слова министра цитирует агентство CNN.

Резников прокомментировал CNN ситуацию относительно вступления в Альянс. По его мнению, стоит ожидать следующего саммита НАТО, который состоится в июле 2024 года в Вашингтоне, когда будет отмечаться 75-летие организации.

Агентство отметило, что в договоре Североатлантического альянса есть пункт 5, который говорит о помощи члену сообщества в случае нападения. При этом США и ряд других стран считают, что Украину примут в НАТО после завершения войны. В связи с этим Резникова спросили, закончится ли война до лета 2024 года.

Министр обороны ответил CNN: "Да. Мы выиграем эту войну".

Кроме того, чиновник ожидает, что после победы вступление состоится по упрощенной процедуре. И этому не помешает сопротивление, например, США. Хотя он признает, что Украина, конечно, будет и дальше работать над нужными реформами.

Один из аргументов для вступления Украины в НАТО, по мнению Резникова, это ее реальная борьба с Россией. ВСУ получили опыт войны с россиянами с помощью оружия и стандартов Альянса. Так что, подытожил министр, присоединение станет лишь "плюсом" для организации: "После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы".

Отметим, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года страны НАТО предложили Украине программу поддержки, которая состоит из трех пунктов. Согласно заявлению Йенса Столтенберга, речь идет об усилении политического сотрудничества, отмене ПДЧ и воплощении программы перевода вооруженных сил на стандарты Альянса.

Через несколько дней после завершения саммита стало известно о возможной подготовке украинских пилотов в Румынии: в этой стране есть эскадрилья самолетов F-16, инструкторы и оборудование для обучения. Впрочем, продолжались консультации по самой программе подготовки — решали, чему будут учить пилотов в течение ближайших полгода.

Напоминаем, правительство США объяснило, что Украине придется несколько подождать с получением самолетов F-16. Причина задержки — длительное обучение пилотов: пока они не будут готовы, нет смысла присылать самолеты.

С другой стороны несколькими днями ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что F-16 можно прислать даже до конца 2023 года. Однако по мнению американского правительства, Украина пока что нуждается в большем количестве снарядов различных видов, чем в истребителях.