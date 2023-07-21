Непростое решение: Украина может получить F-16 к концу года, но ей нужнее не истребители, — Кирби

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, поставки самолетов окажут существенное влияние на поле боя лишь в том случае, если союзники также предоставят Украине другие виды вооружения.

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Украина может получить истребители F-16 до конца текущего года. Однако ВСУ сейчас больше нужна артиллерийская мощь. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу FOX News.

По его словам, президент США Джо Байден принял непростое решение передать Украине кассетные боеприпасы.

"Им действительно больше всего необходима артиллерия. И потому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – отметил Кирби.

Он также заявил, что даже полученные истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, Кирби заявил, что украинским солдатам нужна амуниция, средства ПВО, а также танки и БМП. Поставки самолетов окажут существенное влияние на поле боя лишь в том случае, если союзники также предоставят Украине другие виды вооружения.

Представитель Белого дома отметил, что Соединенные Штаты оказали "невероятное" количество помощи Украине.

"Это четыре направления, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности", — добавил Кирби.

Отметим, что в США оценили, как Украина применяет кассетные боеприпасы. Так, Джон Кирби отметил, что, по первоначальным сообщениям, применение кассетных боеприпасов повлияло на российские оборонительные построения и маневры.

Кроме того, 19 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, когда истребители поступят в Украину. Сейчас украинские специалисты оценивают способности наших аэродромов и готовят инфраструктуру, отметил министр обороны.