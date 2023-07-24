До ювілею НАТО: Резніков пояснив, коли закінчиться війна та анонсував вступ України до Альянсу

Очільник Міноборони впевнений, що Україна переможе у повномасштабній війні проти Росії та очікує, що конфлікт буде завершено до літа 2024 року.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков пов'язав вступ до НАТО та перемогу у війні з РФ до ювілейного року існування Північноатлантичного альянсу. Ювілей відзначатимуть у 2024 році — саме тоді відбудуться ці визначні події. Слова міністра цитує агентство CNN.

Резніков прокоментував CNN ситуацію щодо вступу до Альянсу. На його думку, варто очікувати наступного саміту НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні, коли відзначатиметься 75-річчя організації.

Агентство зазначило, що у договорі Північноатлантичного альянсу є пункт 5, який говорить про допомогу члену спільноти у випадку нападу. При цьому США та низка інших країн наголосили, що Україну приймуть до НАТО після завершення війни. У зв'язку з цим Резнікова запитали, чи закінчиться війна до літа 2024 року.

Міністр оборони відповів CNN: "Так. Ми виграємо цю війну".

Крім того, чиновник очікує, що після перемоги вступ відбудеться за спрощеною процедурою. І цьому не стане на заваді опір, наприклад, США. Хоча він визнає, що Україна, звичайно, буде й надалі працювати над потрібними реформами.

Один з аргументів для вступу України до НАТО, на думку Резнікова, це її реальна боротьба з Росією. ЗСУ отримали досвід війни з росіянами за допомогою зброї та стандартів Альянсу. Отже, підсумував міністр, приєднання стане лише "плюсом" для організації: "Після перемоги це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи".

Зазначимо, під час саміту у Вільнюсі у липні 2023 року країни НАТО запропонували Україні програму підтримки, яка складається з трьох пунктів. Згідно з заявою Єнса Столтенберга, ідеться про посилення політичної співпраці, скасування ПДЧ та втілення програми переведення збройних сил на стандарти Альянсу.

За кілька днів після завершення саміту стало відомо про можливу підготовку українських пілотів в Румунії: у цій країні є ескадрилья літаків F-16, інструктори та устаткування для навчання. Втім тривали консультації щодо самої програми підготовки — вирішували, чого навчатимуть пілотів протягом найближчих пів року.

Нагадуємо, уряд США пояснив, що Україні доведеться дещо зачекати з отриманням літаків F-16. Причина затримки — тривале навчання пілотів: поки вони не будуть готові, немає сенсу надсилати літаки.

З іншого боку кількома днями раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що F-16 можна надіслати навіть до кінця 2023 року. Однак на думку американського уряду, Україна поки що потребує більше снарядів різних видів, ніж винищувачів.