Замість членства: Столтенберг розповів, що НАТО запропонує Україні на саміті у Вільнюсі (відео)

Україну не приймуть до НАТО, випливає із заяв очільника Альянсу. Однак їй запропонують дещо, що має допомогти вистояти проти нападу Росії.

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, повідомив про план, який буде запропоновано Україні під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня. Мова ітиме не про вступ, а про покращення військових сил. Інформація пролунала під час онлайн-трансляції пресконференції, яка відбулась відразу по прибуттю посадовця до Литви.

Очільник Північноатлантичного альянсу заявив, що Україна отримає "багаторічний пакет допомоги від НАТО". Вміст пакету — засоби, які переведуть ЗСУ з радянської зброї на стандарти альянсу. Завдяки цьому вони "дадуть можливість відповідати рівню союзників".

Єнс Столтеберг - про шанси України на вступ

Зазначимо, Столтенберг прибув до Вільнюсу напередодні саміту країн-членів НАТО. Перший публічний виступ відбувся спільно з президентом Литви Гітанасом Науседою.

У офіційному Twitter Альянсу наводять одну з тез генсека: під час саміту напрацюють нові кроки для "посилання безпеки та оборони". При цьому стане зрозуміло, що будуть захищати "кожен дюйм" території країні, які є членами НАТО.

Єнс Столтеберг та Гітанас Наусед - у Вільнюсі

Також під час виступу генсека НАТО пролунала ще одна заява: стверджується, що для України скасували ПДЧ — тобто вступ відбудеться без виконання деякої обов'язкової програми.

Зазначимо, у Офісі президента Зеленського опублікували офіційні очікування від саміту у Вільнюсі. Зокрема, очільник Офісу Андрій Єрмак пояснив, що є сподівання на чіткі відповіді на прагнення України. Своєю чергою радник Офісу Михайло Подоляк підтвердив, що члени саміту повинні остаточно переконатись, що альтернативи для вступу України — немає.

Нагадуємо, за кілька тижнів до зібрання у Вільнюсі президент Зеленський відвідав низку країн Європи: у кожній говорив про вступ України до НАТО і про підвищення обороноздатності.

За підсумками візиту до Туреччини стало відомо про повернення в Україну командирів, полонених під час оборони Маріуполя. Крім того, президент Реджеп Ердоган офіційно підтримав можливість вступу України до Альянсу.

Також відбулись візити в низку центральноєвропейських країн. У Чехії вдалось домовитись про чергову партію військової допомоги: в Україну надійдуть гелікоптери, а пілоти почнуть навчання на симуляторах, у Словаччині — укладено контракт на виробництво та постачання САУ Zuzana 2, у Болгарії є попередня домовленість про постачання ядерних реакторів.