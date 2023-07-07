"Це надихає": прем'єр-міністр Чехії анонсував нову військову допомогу Україні (відео)

Окремо Прага допоможе ЗСУ у підготовці пілотів до керування винищувачами F-16. Прем’єр Петр Фіала проінформував, що Чехія надала Україні вже мільйони снарядів та приблизно 700 одиниць техніки.

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Чехія надасть Україні штурмові гелікоптери, великокаліберні боєприпаси та симулятор для підготовки пілотів до керування винищувачами F-16. Про це під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.

"Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці та ще 100 тисяч великокаліберних боєприпасів", — сказав він.

Чеський прем’єр додав, що країна допоможе Україні й у підготовці пілотів до керування винищувачами F-16. Зокрема, ЗСУ отримають симулятор для відповідних тренувань.

"Треба сказати, що це надихає, наскільки мужньо Україна протистоїть Росії. Сподіваюсь, що і наші постачання військової допомоги підтримають її в цьому", — підкреслив Фіала.

Він зазначив, що повномасштабна війна з РФ триває вже понад 500 днів. За цей час, як повідомив прем’єр-міністр, Чехія надала Україні приблизно 700 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони снарядів.

Брифінг Володимира Зеленського та Петра Фіали (про військову допомогу — з 3:06)

Нагадаємо, ввечері 6 липня президент Володимир Зеленський анонсував візит у Прагу. Він повідомив, що зустрінеться з лідером Чехії Петром Павелом та прем’єр-міністром Петром Фіалою. 7 липня Зеленський приїде також з робочим візитом у Стамбул.

Під час брифінгу 6 липня Петр Павел заявив, що "Україна говоритиме з союзниками НАТО на рівних". З його слів, комунікація між країнами "перейде на інший рівень".