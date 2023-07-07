"Перейде на новий рівень": президент Чехії розповів, чого чекати Україні від саміту НАТО (відео)

Петр Павел заявив, що Чехія зацікавлена в тому, щоб почати переговори про вступ України до НАТО після завершення війни з Росією.

Related video

Чеська Республіка очікує, що на прийдешньому саміті Північноатлантичного Альянсу Україна отримає ясне повідомлення щодо свого членства в НАТО. Про це сказав президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі 6 липня.

Петр Павел зазначив, що в рамках саміту НАТО, який пройде цього місяця у Вільнюсі, відбудуться переговори між Україною та Альянсом.

"Україна говоритиме з союзниками НАТО на рівних. Комунікація між Україною та країнами НАТО перейде на інший рівень", — сказав політик.

Чеський лідер також заявив, що очікує від засідання конкретного повідомлення щодо членства України в НАТО. За його словами, Чехія зацікавлена в тому, щоб почати переговори про вступ України до НАТО після завершення війни з Росією.

"Україну в її прагненні до НАТО та ЄС потрібно підтримувати. Ми зробимо все для цього", — підсумував Петр Павел.

Пресконференція Володимира Зеленського та Петера Павла в Празі

Нагадаємо, що за даними глави ГУР Кирила Буданова від 5 липня, Україна не отримає запрошення до Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Вільнюсі. Він зазначив, що вже бачив чернетки виступів.

Ми також повідомляли, що 6 липня колишній посол США у РФ Майкл Макфол заявив, що роль України в НАТО необхідно переосмислити. За його словами, коли наша країна вступить до Альянсу, то стане експортером безпеки, не тільки імпортером.

Ще ми писали про те, що 6 липня президент Володимир Зеленський закликав НАТО на саміті у Вільнюсі додати трохи мотивації Україні в її прагненні та боротьбі з російською агресією.