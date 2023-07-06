"Це не настільки висока ціна": Зеленський закликав НАТО на саміті додати мотивації ЗСУ

За словами глави держави, Україна захищає зараз усю Європу і поки воїни обороняються, далі бойові дії не підуть. З огляду на цей фактор, Київ сподівається на конкретні кроки від Альянсу.

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Президент Володимир закликав НАТО на саміті у Вільнюсі додати трохи мотивації Україні в її прагненні та боротьбі з російською агресією. Про це він заявив під час спілкування з представниками болгарських ЗМІ 6 липня.

За словами глави держави, на майбутній зустрічі Альянсу, яка відбудеться 11-12 липня в Литві, потрібно продемонструвати російському режиму і його послідовникам, що у них більше не буде ніколи права вето на рішення будь-якої країни щодо свого майбутнього.

"Вільнюс зараз один із ключових етапів. Україна обирає Північноатлантичний союз. Двері НАТО відчинені, а отже, час запросити увійти. Коли Україна обирає своє майбутнє самостійно, і наш вибір справді працює, це означає, що вся Європа обирає і буде завжди обирати своє майбутнє без зовнішнього примусу", — йдеться в повідомленні.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Кремль представляє зараз останній поневолювач націй у Європі, маючи на увазі Володимира Путіна. Світ має зробити все можливе для того, щоб Російська Федерація програла не лише на полі бою, а й у політиці, адже від цього залежить майбутнє Європи.

Повномасштабна війна в Україні змогла об'єднати весь світ, а до НАТО прийшло усвідомлення, що час зміцнюватися. Настав час, продовжив глава держави, ухвалити рішення про членство України в Альянсі, і зробити це можна за допомогою кандидатства, як у випадку ЄС. Цей технічний крок продемонструє, що Україну бачать, а бійці на фронті отримають мотивацію воювати заради свого майбутнього.

"Ми розуміємо, в НАТО будемо за кілька років, або після війни, як вирішать члени Альянсу. Але якщо вони бачать, треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну і за таке страждання: мотивувати Україну і допомагати їй", — підсумував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що тільки від Байдена залежить, чи буде Україна в НАТО. Він згоден із тим, що завдяки допомозі Вашингтона Київ продовжує боротьбу, але водночас наголосив, що запрошення до НАТО — технічна річ, важлива для мотивації бійців.