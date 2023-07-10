Без жодних "але": у Зеленського за день до саміту НАТО розповіли про фінальні очікування

Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що захід має принести хороші новини для України, а ось його радник Михайло Подоляк закликав союзників зрозуміти, що жодної альтернативи членству в Альянсі і бути не може.

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11-12 липня в литовському Вільнюсі відбудеться довгоочікуваний саміт НАТО, де може визначитися майбутнє України на найближчий час. В Офісі президента висловилися про свої очікування за день до заходу.

Очільник ОП Андрій Єрмак зазначив, що позиція Києва на саміті Альянсу буде предметною, тож є надія на хороші новини. Що саме це буде — поки що невідомо.

"Саміт НАТО у Вільнюсі вже завтра. Сьогодні інтенсивно працюємо, позиція України буде предметною, багато комунікації з союзниками. Чекаємо на хороші новини", — йдеться в повідомленні.

Окремо Андрій Єрмак подякував союзникам України, які продовжують її підтримувати весь час повномасштабної війни. Зокрема, він відзначив: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канаду, Велику Британію, Туреччину, Албанію, Чорногорію, Норвегію та Ісландію.

На цю тему також висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, за ці два дні саміту лідери Альянсу повинні будуть остаточно переконатися в тому, що жодної альтернативи членству України в НАТО не існує і не буде. Вони повинні будуть ухвалити чітку позицію, яка не тільки визначить майбутнє України, а й допоможе перемогти російську агресію.

"Українці в НАТО – це наріжний камінь безпеки Європи. Україна обов‘язково стане членом Альянсу без жодних "але" та бюрократичних зволікань. До тих пір: ще більше техніки, ще більше снарядів, ще більше зброї", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що Кремль продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО. За словами Дмитра Пєскова, такий крок з боку Заходу нібито матиме великі наслідки для архітектури безпеки Європи.