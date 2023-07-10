Без всяких "но": у Зеленского за день до саммита НАТО рассказали о финальных ожиданиях

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что мероприятие должно принести хорошие новости для Украины, а вот его советник Михаил Подоляк призвал союзников понять, что никакой альтернативы членству в Альянсе и быть не может.

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11-12 июля в литовском Вильнюсе состоится долгожданный саммит НАТО, где может определиться будущее Украины на ближайшее время. В Офисе президента высказались о своих ожиданиях за день до мероприятия.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что позиция Киева на саммите Альянса будет предметной, поэтому есть надежда на хорошие новости. Что именно это будет — пока что неизвестно.

"Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей", — говорится в сообщении.

Отдельно Андрей Ермак поблагодарил союзников Украины, которые продолжают ее поддерживать все время полномасштабной войны. В частности, он отметил: Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канаду, Великобританию, Турцию, Албанию, Черногорию, Норвегию и Исландию.

На эту тему также высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, за эти два дня саммита лидеры Альянса должны будут окончательно убедиться в том, что никакой альтернативы членству Украины в НАТО не существует и не будет. Они должны будут принять четкую позицию, которая не только определит будущее Украины, но и поможет победить российскую агрессию.

"Украинцы в НАТО – это краеугольный камень безопасности Европы. Украина обязательно станет членом Альянса без всяких "но" и бюрократических проволочек. До тех пор еще больше техники, еще больше снарядов, еще больше оружия", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 10 июля сообщалось, что Кремль продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО. По словам Дмитрия Пескова, такой шаг со стороны Запада якобы понесет большие последствия для архитектуры безопасности Европы.