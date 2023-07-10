"Окажут давление": Кремль продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО

По словам Дмитрия Пескова, присоединение Киева к Альянсу может понести крайне негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.

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В Кремле заявили, что возможное вступление Украины в НАТО представляет якобы угрозу для России и потребует соответствующей реакции. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

По его словам, Киев якобы пытается "оказывать давление" на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции", — добавил он.

Напомним, что 10 июля в Альянсе после интенсивных переговоров достигли консенсуса по отмене Плана действий по членству в НАТО для Украины. Глава МИД приветствовал это решение, которое, как он отметил, сократит путь Украины в НАТО. Известно, что в сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренную процедуру членства в Альянсе.

Ранее, 9 июля Кулеба заявил, что в вопросе членства Украины в НАТО приняли ряд важных решений. Глава украинского МИД отметил, что по данному вопросу уже пора внести ясность, и саммит НАТО — подходящий момент для этого. Он заявил, что работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе.