Союзники по НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины, — Кулеба

Глава МИД Украины считает, что такой шаг поможет внести ясность в отношении приглашения Киева стать членом НАТО.

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В Альянсе после интенсивных переговоров достигли консенсуса по отмене Плана действий по членству в НАТО для Украины, сообщил 10 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО пришли к консенсусу относительно исключения ПДЧ из пути членства Украины", — отметил глава МИД Украины.

Глава МИД приветствовал это решение, которое, как он отметил, сократит путь Украины в НАТО.

"Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украины стать членом", — написал Кулеба.

План действий по членству (ПДЧ) — это программа НАТО, в которую принимают страны-кандидаты на вступление.

Но в 2022 году Альянс пригласил Финляндию и Швецию в НАТО без ПДЧ, поэтому Украина настаивала на таком же варианте для нее.

Известно, что в сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренную процедуру членства в Альянсе.

Ранее, 9 июля Кулеба заявил, что в вопросе членства Украины в НАТО приняли ряд важных решений. Глава украинского МИД отметил, что по данному вопросу уже пора внести ясность, и саммит НАТО — подходящий момент для этого.

Напомним, обозреватели Telegraph сообщили, что Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. Такая позиция связана с опасением Берлина возникновения прямого военного конфликта блока и Российской Федерации.