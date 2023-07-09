Германия готовится блокировать заявку Украины на вступление в НАТО, — Telegraph

Берлин использует ежегодный саммит НАТО, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве, чтобы помочь Украине защитить себя при отсутствии вступления.

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В НАТО постоянно заявляют, что двери Альянса открыты для Киева, но мнения стран-участников разделились относительно того, как быстро следует сделать этот шаг. Об этом пишет Telegraph.

По его информации, Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне Альянса с Россией.

"Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях о членстве, чтобы помочь Украине защитить себя при отсутствии вступления. Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5", — пишет издание со ссылкой на источники в НАТО.

Повторяя обеспокоенность Германии, Джо Байден ранее сказал, что хочет избежать ситуации, когда "мы все в войне, мы в войне с Россией".

Господин Байден добавил, что Украина "не готова" к членству в НАТО и что это "займет некоторое время".

Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: "Мы не стремимся начать Третью мировую войну. Украина не присоединится к НАТО после этого саммита".

Напомним, что воздушные силы Германии показали фото развернутой системы ПВО возле аэропорта Вильнюса, где состоится саммит НАТО. В Офисе презиента Украины расположение техники так близко к границе Беларуси похоже на "парад тщеславия".

Ранее сообщалось, что что аналитик Ян Бжезинский заявил, что Украине нужно членство в НАТО, а не "израильская модель" чтобы сдержать амбиции Путина.