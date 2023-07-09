Німеччина готується блокувати заявку України на вступ до НАТО, —Telegraph

Берлін використає щорічний саміт НАТО, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу.

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В НАТО постійно заявляють, що двері Альянсу відкриті для Києва, але думки країн-учасників розділилися щодо того, як швидко слід зробити цей крок. Про це пише Telegraph.

За його інформацією, Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією.

"Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, в Литві цього тижня, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу. Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5", — пише видання з посиланням на джерела в НАТО.

Повторюючи стурбованість Німеччини, Джо Байден раніше сказав, що хоче уникнути ситуації, коли "ми всі у війні, ми у війні з Росією".

Пан Байден додав, що Україна "не готова" до членства в НАТО і що це "займе деякий час".

Його радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав: "Ми не прагнемо розпочати Третю світову війну. Україна не приєднається до НАТО після цього саміту".

Нагадаємо, що повітряні сили Німеччини показали фото розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса, де відбудеться саміт НАТО. В Офісі президента України розташування техніки так близько до кордону Білорусі схоже на "парад марнославства".

Раніше повідомлялося, що аналітик Ян Бжезінський заявив, що Україні потрібне членство в НАТО, а не "ізраїльська модель" щоб стримати амбіції Путіна.