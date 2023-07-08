"Парад марнославства": у Зеленського висміяли захист саміту НАТО у Вільнюсі (фото)

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, стандарти НАТО не передбачають скупчення техніки на мільярди доларів на відстані "однієї руки" від кордону з противником.

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Німецькі повітряні сили показали фотографію розгорнутої системи ППО біля аеропорту Вільнюса, де відбудеться саміт НАТО. Радник глави Офісу президента розкритикував розташування військової техніки на знімку у себе в Twitter.

7 липня пресслужба "Люфтваффе" опублікувала знімок, на якому демонструється ЗРК Patriot біля аеропорту Вільнюса.

"Наші три бойові ескадрильї Patriot готові до бою!" — зазначили у фото.

Захист саміту НАТО Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Однак радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розташування техніки так близько до кордону Білорусі схоже на "парад марнославства".

"Просто зараз триває велика, масштабна, кривава війна в Європі, де вирішується доля Західного світу. Водночас триває підготовка до саміту НАТО, на який збереться вище військове і політичне керівництво країн Альянсу. Водночас військові відомства цих країн... влаштовують дивні паркетні паради власного марнославства, хизуючись певною інфантильністю", — написав Подоляк.

Він натякнув, що стандарти НАТО не передбачають скупчення техніки на мільярди доларів на відстані "однієї руки" від диверсійно-розвідувальної групи. Радник глави ОП сказав, що всій цій техніці знайдеться застосування на фронті в Україні.

Зазначимо, що Вільнюс розташований приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що аналітик Ян Бжезинський заявив, що Україні потрібне членство в НАТО, а не "ізраїльська модель" щоб стримати амбіції Путіна. За його словами, поки НАТО не повністю віддане захисту безпеки України, Путін продовжуватиме свої насильницькі дії.

Також 8 липня президент США Джо Байден висловився про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що в НАТО зараз немає одностайності щодо того, чи слід приймати Україну до своїх лав у розпал війни.