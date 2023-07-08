"Як для Ізраїлю": Байден висловився про гарантії безпеки для України (відео)

За словами президента США, у НАТО зараз немає одностайності щодо того, чи слід приймати Україну до своїх лав у розпал війни.

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Президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе стати частиною Північноатлантичного Альянсу тільки після закінчення війни з Російською Федерацією, однак до того часу Київ отримуватиме допомогу від союзників. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю CNN 7 липня.

Джо Байден заявив, що не впевнений у тому, що всередині НАТО є консенсус щодо того, чи варто приймати Україну в оборонний союз у розпал війни.

За його словами, військові дії мають закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання членства Києва. Президент також підкреслив, що США та їхні союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну.

"Я довго говорив із Зеленським про це. І одна з речей, яку я вказав, США будуть готові надати допомогу, поки триває процес, а це займе деякий час, ми забезпечуємо безпеку, як для Ізраїлю", — сказав президент США.

За словами Байдена, війна Росії проти України та прагнення Києва вступити в Альянс є ключовими питаннями майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Джо Байден про вступ України до НАТО

Що відомо про "ізраїльську модель" безпеки

Між США та Ізраїлем укладено 10-річну угоду в галузі безпеки, згідно з якою Вашингтон зобов'язується надати військову допомогу на суму 38 млрд доларів у період з 2019 по 2028 рік.

При цьому Ізраїль не є членом НАТО, тому в разі військових дій країни Альянсу не зобов'язані приходити на допомогу і вплутуватися у війну.

Згідно із заявою польського президента Анджея Дуди від 22 травня, з метою допомогти Україні в боротьбі з РФ Сполучені Штати можуть запропонувати Києву гарантії безпеки, подібні до ізраїльських, замість вступу до НАТО.

Про те, що в США розглядають "ізраїльську модель" співпраці з НАТО для України, американські журналісти повідомили 14 червня. За словами анонімних джерел, Україна може незабаром отримати роль у НАТО, яка раніше була у РФ.