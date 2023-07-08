"Как для Израиля": Байден высказался о гарантиях безопасности для Украины (видео)

По словам президента США, в НАТО сейчас нет единодушия касательно того, следует ли принимать Украину свои ряды в разгар войны.

Related video

Президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет стать частью Североатлантического Альянса только после окончания войны с Российской Федерацией, однако до того времени Киев будет получать помощь от союзников. Об этом американский лидер сказал в интервью CNN 7 июля.

Джо Байден заявил, что не уверен в том, что внутри НАТО есть консенсус касательно того, стоит ли принимать Украину в оборонный союз в разгар войны.

По его словам, военные действия должны закончиться, прежде чем Альянс сможет рассмотреть вопрос членства Киева. Президент также подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину.

"Я долго говорил с Зеленским об этом. И одна из вещей, которую я указал, США будут готовы оказать помощь, пока идет процесс, а это займет некоторое время, мы обеспечиваем безопасность, как для Израиля", — сказал президент США.

По словам Байдена, война России против Украины и стремление Киева вступить в Альянс являются ключевыми вопросами грядущего саммита НАТО в Вильнюсе.

Джо Байден о вступлении Украины в НАТО

Что известно об "израильской модели" безопасности

Между США и Израилем заключено 10-летнее соглашение в области безопасности, согласно которому Вашингтон обязуется оказать военную помощь на сумму 38 млрд долларов в период с 2019 по 2028 год.

При этом Израиль не является членом НАТО, поэтому в случае военных действий страны Альянса не обязаны приходить на помощь и ввязываться в войну.

Согласно заявлению польского президента Анджея Дуды от 22 мая, с целью помочь Украине в борьбе с РФ Соединенные Штаты могут предложить Киеву гарантии безопасности, подобные израильским, вместо вступления в НАТО.

О том, что в США рассматривают "израильскую модель" сотрудничества с НАТО для Украины, американские журналисты сообщили 14 июня. По словам анонимных источников, Украина может в скором времени получить роль в НАТО, которая раньше была у РФ.