Вместо членства НАТО: Украине могут предложить гарантии безопасности по израильской модели

Израильская модель безопасности предполагает широкую военную поддержку, в рамках которой союзники могли бы предоставить Украине гарантии на предоставление оружия и передовых технологий без участия в войне.

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С целью помочь Украине в борьбе с РФ Соединенные Штаты могут предложить Киеву модель гарантии безопасности подобную израильской. Такой вариант станет альтернативным вступлению Украины в НАТО, пишут журналисты The Wall Street Journal, которые взяли интервью у польского президента Анджея Дуды.

Поскольку Украина вступает в решающую стадию военного противостояния с Россией, лидеры США и НАТО объединяются вокруг концепции укрепления украинской обороны и стремления гарантировать суверенное будущее страны. Это модель безопасности, которую западные лидеры, включая американского президента Джо Байдена, сравнили с тем, что сейчас имеет Израиль, пишет издание.

"Обсуждение этого вопроса продолжается прямо сейчас", — заявил Дуда.

Он отметил, что ситуация вокруг осажденного Бахмута заставила Запад задуматься над тем, как превратить Украину в оплот против российской агрессии. И хотя о членстве в НАТО речь пока не идет, западные союзники могли бы предоставить Украине гарантии на предоставление оружия и передовых технологий. Таким образом Запад может предоставить всю необходимую помощь без формальных обязательств участия в войне.

Польский президент не уточнил о каких именно технологиях идет речь, однако напомнил, что Польша среди прочей военной техники поставила Украине советские истребители МиГ-29.

Также Дуда признался, что в ходе февральского визита в Польшу президент Байден обсудил "израильскую концепцию" безопасности для Украины. По его словам, в последнее время обсуждение этого вопроса набирает все большие обороты в преддверии саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе в июле этого года.

Кратко об израильской модели

Израиль не является членом НАТО, поэтому в случае военных действий страны Альянса не обязаны приходить на помощь и ввязываться в войну. Однако Израиль в течение многих лет является надежным партнером Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, и со времен Второй мировой войны, а точнее со второй половины 1960-х годов, страна находится в числе лидеров по получению помощи от США.

Так существует 10-летнее соглашения между двумя странами, согласно которому Вашингтон обязуется оказать военную помощь на сумму 38 млрд долларов в период с 2019 по 2028 год.

Что касается планов Украины то напомним слова главы государства Владимира Зеленского, который 4 мая во время пресс-конференции в Нидерландах заявил, что официальный Киев реально оценивает свои шансы на вступление в НАТО, но хочет стать членом Альянса уже сейчас. По мнению украинского президента, на сегодняшний день нет ни одной причины, чтобы отказать в этом Украине.