Замість членства НАТО: Україні можуть запропонувати гарантії безпеки по ізраїльській моделі

Ізраїльська модель безпеки передбачає широку військову підтримку, в рамках якої союзники могли б надати Україні гарантії на надання зброї та передових технологій без участі у війні.

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З метою допомогти Україні у боротьбі з РФ Сполучені Штати можуть запропонувати Києву модель гарантії безпеки подібну до ізраїльської. Такий варіант стане альтернативним вступу України до НАТО, пишуть журналісти The Wall Street Journal, котрі взяли інтерв'ю у польського президента Анджея Дуди.

Оскільки Україна вступає у вирішальну стадію військового протистояння з Росією, лідери США і НАТО об'єднуються навколо концепції зміцнення української оборони і прагнення гарантувати суверенне майбутнє країни. Це модель безпеки, яку західні лідери, включно з американським президентом Джо Байденом, порівняли з тим, що зараз має Ізраїль, пише видання.

"Обговорення цього питання триває просто зараз", — заявив Дуда.

Він зазначив, що ситуація навколо обложеного Бахмута змусила Захід замислитися над тим, як перетворити Україну на оплот проти російської агресії. І хоча про членство в НАТО поки що не йдеться, західні союзники могли б надати Україні гарантії на надання зброї та передових технологій. Таким чином Захід може надати всю необхідну допомогу без формальних зобов'язань участі у війні.

Польський президент не уточнив, про які саме технології йдеться, однак нагадав, що Польща серед іншої військової техніки поставила Україні радянські винищувачі МіГ-29.

Також Дуда зізнався, що під час лютневого візиту до Польщі президент Байден обговорив "ізраїльську концепцію" безпеки для України. За його словами, останнім часом обговорення цього питання набирає все більших обертів напередодні саміту НАТО, який має відбутися у Вільнюсі в липні цього року.

Коротко про ізраїльську модель

Ізраїль не є членом НАТО, тому в разі військових дій країни Альянсу не зобов'язані приходити на допомогу і вплутуватися у війну. Однак Ізраїль протягом багатьох років є надійним партнером Сполучених Штатів на Близькому Сході, і з часів Другої світової війни, а точніше з другої половини 1960-х років, країна перебуває серед лідерів з отримання допомоги від США.

Так існує 10-річна угода між двома країнами, згідно з якою Вашингтон зобов'язується надати військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів у період з 2019 по 2028 рік.

Щодо планів України, то нагадаємо слова глави держави Володимира Зеленського, який 4 травня під час пресконференції в Нідерландах заявив, що офіційний Київ реально оцінює свої шанси на вступ до НАТО, але хоче стати членом Альянсу вже зараз. На думку українського президента, на сьогодні немає жодної причини відмовити в цьому Україні.