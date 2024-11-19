Найдавніший серед усіх відомих: під ізраїльською в'язницею виявили древній напис про Ісуса

Під час рятувальних розкопок під в’язницею Мегіддо археологи виявили древній текст, створений одними з перших християн. Вчені відкопали мозаїку, яка згадує про Ісуса.

Найдавніший із відомих написів, що підтверджує божественність Ісуса, виявили під сучасною в'язницею на півночі Ізраїлю. Цей артефакт, відомий як "Мозаїка Мегіддо", написаний давньогрецькою мовою і датований приблизно 230 роком н. е., дає унікальне уявлення про ранньохристиянські звичаї та вірування, пише GreekReporter.

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Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) виявили мозаїку під час рятувальних розкопок у в'язниці Мегіддо, напередодні запланованого будівництва для розширення закладу.

Похована під шарами черепиці та штукатурки, мозаїка була частиною споруди, яка вважається найдавнішою з відомих християнських молитовних залів.

"Ця споруда інтерпретується як найдавніший християнський молитовний будинок у світі", — заявили в IAA, наголосивши на її значенні для демонстрації християнських практик до навернення імператора Костянтина в IV столітті, яке призвело до будівництва офіційних церковних будівель.

Ранні християни в цей час збиралися на богослужіння в приватних будинках. Керівник розкопок доктор Йотам Теппер зазначив, що місце не має жодних ознак руйнування, що свідчить про те, що його залишили і ніколи не використовували повторно.

Мозаїка містить три грецькі написи, кожен із яких дає уявлення про віру та спільноту ранніх християн. Найвизначніший напис свідчить: "Боголюбець Акептус приніс стіл Богові Ісусу Христу як пам'ятку". Акептус, описаний як "боголюбець", ймовірно, відігравав визначну роль у громаді і пожертвував стіл для ритуалів Євхаристії, центральної християнської практики.

Інший напис дякує Гаяну, римському сотнику, за фінансування мозаїки, що виділяє різноманітність ранньохристиянських спільнот. Третій напис вшановує чотирьох жінок — Пріміллу, Кіріаку, Доротею та Хресту, чиї ролі, хоч і нечітко, але свідчать про важливість жінок у цих ранніх релігійних колах.

Мозаїка також містить зображення риби, символу раннього християнства. Грецьке слово "риба", "ΙΧΘΥΣ" (Іхтіс), утворює абревіатуру, що перекладається як "Ісус Христос, Син Божий, Спаситель". Цей образ пов'язаний з біблійними історіями, наприклад, Ісус називає рибалок Петра і Андрія "рибалками людей".

Місце в Мегіддо пропонує рідкісний погляд на культурне співіснування в римський і візантійський періоди. Близькість між самаритянським селом і римським військовим табором свідчить про рівень толерантності між самаритянами, євреями, християнами і язичниками. Доктор Теппер відзначив унікальність цих переплетених спільнот, які жили в безпосередній географічній близькості.

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Мозаїка Мегіддо наразі виставлена в Музеї Біблії у Вашингтоні, округ Колумбія, де відвідувачі можуть побачити її до 6 липня 2025 року. Ця виставка підкреслює важливу роль артефакту в поєднанні стародавньої віри з сучасними інтерпретаціями, пропонуючи цінну інформацію про стійкість і розмаїття ранньохристиянських спільнот.

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