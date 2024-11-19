Древнейшая среди всех известных: под израильской тюрьмой обнаружили древнюю надпись об Иисусе

Во время спасательных раскопок под тюрьмой Мегиддо археологи обнаружили древний текст, созданный одними из первых христиан. Ученые откопали мозаику, которая упоминает Иисуса.

Древнейшая из известных надписей, подтверждающая божественность Иисуса, была обнаружена под современной тюрьмой на севере Израиля. Этот артефакт, известный как "Мозаика Мегиддо", написанный на древнегреческом языке и датированный примерно 230 годом н. э., дает уникальное представление о раннехристианских обычаях и верованиях, пишет GreekReporter.

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Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) обнаружили мозаику во время спасательных раскопок в тюрьме Мегиддо, накануне запланированного строительства для расширения заведения.

Похороненная под слоями черепицы и штукатурки, мозаика была частью сооружения, которое считается древнейшим из известных христианских молитвенных залов.

"Это сооружение интерпретируется как древнейший христианский молитвенный дом в мире", — заявили в IAA, подчеркнув его значение для демонстрации христианских практик до обращения императора Константина в IV веке, которое привело к строительству официальных церковных зданий.

Ранние христиане в это время собирались на богослужения в частных домах. Руководитель раскопок доктор Йотам Теппер отметил, что место не имеет никаких признаков разрушения, что свидетельствует о том, что его оставили и никогда не использовали повторно.

Мозаика содержит три греческие надписи, каждая из которых дает представление о вере и сообществе ранних христиан. Самая значительная надпись гласит: "Боголюбец Акептус принес стол Богу Иисусу Христу как памятник". Акептус, описанный как "боголюбец", вероятно, играл выдающуюся роль в общине и пожертвовал стол для ритуалов Евхаристии, центральной христианской практики.

Другая надпись благодарит Гаяна, римского сотника, за финансирование мозаики, которая выделяет разнообразие раннехристианских сообществ. Третья надпись чествует четырех женщин — Примиллу, Кириаку, Доротею и Кресту, чьи роли, хотя и нечетко, но свидетельствуют о важности женщин в этих ранних религиозных кругах.

Мозаика также содержит изображение рыбы, символа раннего христианства. Греческое слово "рыба", "ΙΧΘΥΣ" (Ихтис), образует аббревиатуру, которая переводится как "Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель". Этот образ связан с библейскими историями, например, Иисус называет рыбаков Петра и Андрея "рыбаками людей".

Место в Мегиддо предлагает редкий взгляд на культурное сосуществование в римский и византийский периоды. Близость между самаритянской деревней и римским военным лагерем свидетельствует об уровне толерантности между самаритянами, евреями, христианами и язычниками. Доктор Теппер отметил уникальность этих переплетенных сообществ, которые жили в непосредственной географической близости.

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Мозаика Мегиддо в настоящее время выставлена в Музее Библии в Вашингтоне, округ Колумбия, где посетители могут увидеть ее до 6 июля 2025 года. Эта выставка подчеркивает важную роль артефакта в сочетании древней веры с современными интерпретациями, предлагая ценную информацию о стойкости и разнообразии раннехристианских сообществ.

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