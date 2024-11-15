От веретена до колеса: артефакты из Израиля раскрыли развитие древних технологий (фото)

Коллекция артефактов из Израиля оказались ценным источником информации об одном из важнейших изобретений человечества. Ученые исследовали камни с отверстиями и узнали, что концепция колесно-осевых механизмов гораздо древнее, чем считалось.

Новое исследование предполагает, что набор камней с отверстиями, найденных в Израиле, может быть одним из древнейших примеров веретена, что раскрывает историю развития вращательных технологий, включая колесо. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме проанализировали эти артефакты, связывая их с одной из первых попыток человечества использовать вращательные устройства, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Колесно-осевые механизмы, которые обычно ассоциируются с повозками бронзового века, стали революционным изобретением, облегчив передвижение и транспортировку грузов. Похожим образом функционировали и веретена, используя тягарь для повышения эффективности прядения пряжи.

Прикрепляя круглый грузик к веретена, древние ремесленники могли прясть шерсть, лен или другие волокна гораздо быстрее. Этот метод прядения является ранней адаптацией ротационной технологии в истории человечества.

Артефакты, проанализированные в этом исследовании, обнаружили на севере Израиля Фото: Yashuv, Grosman, 2024, PLOS ONE, (CC-BY 4.0)

Артефакты, проанализированные в этом исследовании, обнаружили на археологическом участке Нахаль-Эйн-Гев II на севере Израиля, которому около 12 000 лет. Эта эпоха совпадает с переходом к сельскохозяйственному образу жизни, задолго до появления колес в транспорте бронзового века.

Используя технику цифрового 3D-моделирования, исследователи изучили более 100 известняковых камней, каждый из которых имел четкое круглое отверстие в центре, вероятно, вырезанное для вращения. Эксперименты с репликами камней доказали их функциональность как веретен, что подтверждает гипотезу о том, что эти объекты использовались в раннем текстильном производстве.

Важно

Нашли простой способ: древние фермеры имели доступ к молоку даже зимой

Эти артефакты могут быть одними из первых известных примеров созданных человеком вращательных инструментов, которые подготовили почву для более поздних инноваций, таких как гончарный круг и колесо телеги. По словам исследователей, это исследование не только раскрывает подробности доисторической жизни, но и того, как древние инновации отражаются в современном технологическом ландшафте.

Ранее Фокус писал о том, как шпионские снимки помогли археологам. Благодаря фото с американского спутника ученые смогли приблизиться к обнаружению поля боя при Аль-Кадисии.

Также мы рассказывали об уникальном открытии турецких археологов. Ученые обнаружили амулет V века, который изображает пророка Соломона.