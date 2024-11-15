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Технологии и наука

От веретена до колеса: артефакты из Израиля раскрыли развитие древних технологий (фото)

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Фото: Daniel Rolider for the Smithsonian Magazine, Courtesy of Talia Yashuv | Коллекция артефактов из Израиля оказались ценным источником информации об одном из важнейших изобретений человечества

Коллекция артефактов из Израиля оказались ценным источником информации об одном из важнейших изобретений человечества. Ученые исследовали камни с отверстиями и узнали, что концепция колесно-осевых механизмов гораздо древнее, чем считалось.

Новое исследование предполагает, что набор камней с отверстиями, найденных в Израиле, может быть одним из древнейших примеров веретена, что раскрывает историю развития вращательных технологий, включая колесо. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме проанализировали эти артефакты, связывая их с одной из первых попыток человечества использовать вращательные устройства, пишет Phys.org.

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Колесно-осевые механизмы, которые обычно ассоциируются с повозками бронзового века, стали революционным изобретением, облегчив передвижение и транспортировку грузов. Похожим образом функционировали и веретена, используя тягарь для повышения эффективности прядения пряжи.

Прикрепляя круглый грузик к веретена, древние ремесленники могли прясть шерсть, лен или другие волокна гораздо быстрее. Этот метод прядения является ранней адаптацией ротационной технологии в истории человечества.

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Артефакты, проанализированные в этом исследовании, обнаружили на севере Израиля
Фото: Yashuv, Grosman, 2024, PLOS ONE, (CC-BY 4.0)

Артефакты, проанализированные в этом исследовании, обнаружили на археологическом участке Нахаль-Эйн-Гев II на севере Израиля, которому около 12 000 лет. Эта эпоха совпадает с переходом к сельскохозяйственному образу жизни, задолго до появления колес в транспорте бронзового века.

Используя технику цифрового 3D-моделирования, исследователи изучили более 100 известняковых камней, каждый из которых имел четкое круглое отверстие в центре, вероятно, вырезанное для вращения. Эксперименты с репликами камней доказали их функциональность как веретен, что подтверждает гипотезу о том, что эти объекты использовались в раннем текстильном производстве.

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Эти артефакты могут быть одними из первых известных примеров созданных человеком вращательных инструментов, которые подготовили почву для более поздних инноваций, таких как гончарный круг и колесо телеги. По словам исследователей, это исследование не только раскрывает подробности доисторической жизни, но и того, как древние инновации отражаются в современном технологическом ландшафте.

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